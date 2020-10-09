Тутберидзе vs Плющенко — акт №1. Медведева снова лечится. Трусова будет доминировать? Live — в 17.30
12:00
9 октября в 17:30 на YouTube-канале «СЭ» проведем live по всем последним событиям в мире фигурного катания. В студии Дмитрий Кузнецов, Екатерина Беспалова и Анастасия Рацкевич.
Главные темы эфира:
— Снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России: что это значит?
— Второй этап Кубка: как выступят Александра Трусова и Камила Валиева?
— Судьба сезона в фигурном катании: финал «Гран-при» отменен. Пройдут ли остальные соревнования?
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