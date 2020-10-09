9 октября в 17:30 на YouTube-канале «СЭ» проведем live по всем последним событиям в мире фигурного катания. В студии Дмитрий Кузнецов, Екатерина Беспалова и Анастасия Рацкевич.

Главные темы эфира:

— Снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России: что это значит?

— Второй этап Кубка: как выступят Александра Трусова и Камила Валиева?

— Судьба сезона в фигурном катании: финал «Гран-при» отменен. Пройдут ли остальные соревнования?