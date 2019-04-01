Тутберидзе рассказала о том, почему уезжала в США в 90-е годы

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире передачи "Первого канала" "Познер" рассказала о том, как тренировалась под руководством Татьяны Тарасовой и объяснила, почему поехала в США в 90-е года.

– В начале 90-х, в 18 лет я поехала в США зарабатывать деньги. До этого каталась у Татьяны Тарасовой полгода. В тот период ей было не до меня. Она подводила Климову и Пономаренко к Олимпиаде. Попробовала свои силы сначала в России, но потом перешла в российский балет на льду, который проводился в США. Было много голодных спортсменов. Многие контракты были расторгнуты, потому что иногородних фигуристов не принимали в Америке. На что я надеялась, когда поехала туда? Ни на что, – сказала Тутберидзе.

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