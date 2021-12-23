Полиция завела дело о клевете из-за статьи о болезни Гном Гномыча

Полиция завела дело о клевете из-за статьи в издании StarHit по поводу сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, информирует Mash.

В мае прошлого года была опубликована заметка о том, что восьмилетний Александр по прозвищу Гном Гномыч болен синдромом Аспергера.

По словам родителей, материал — злая выдумка, поэтому они обратились в полицию.

Рудковская заявила, что теперь у Саши, который занимается фигурным катанием, психотравма и он перестал ходить на тренировки. Она обратилась к адвокату Александру Добровинскому, после чего мальчика отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, где специалисты подтвердили его здоровье.

В итоге было возбуждено дело о клевете, но пока — в отношении неустановленных лиц. Виновнику может грозить до двух миллионов штрафа или двух лет колонии.