Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:04

Тутберидзе назвала мудаками тех, кто призывал ее фигуристок менять тренера

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уходы фигуристок из ее группы.

«Очень расстраиваешься. Давайте возьмем Юлию Липницкую — контроль мамы немного упал после Олимпиады, может, и правильно. Юля — девочка со сложным характером, — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу». - Есть попроще, а есть прям очень сложные. Она могла в 11 лет приглашенного хореографа послать. К ней тоже нужно было подход искать. Я не буду заставлять работать в том режиме, в котором нужно работать. Предлагаются условия. Есть разминка, тренировка, если спортсмен начинает увиливать от нагрузки. Она шла на какой-то конфликт».

Тутберидзе подробно вспомнила, как от нее уходила Липницкая.

«Она начала немного отдаляться. Я поняла, что она точно уходит во время Гран-при во Франции, где они прокатали только короткую программу. Произошел какой-то взрыв, и им присудили медали только по короткой программе и отправили домой. Несмотря на то что Юля вела себя уже тогда отстраненно по отношению ко мне, я знала, что еду с ней. Это честно. Говно ложками есть тоже придется вместе. Она точно не была готова прокатать произвольную программу. И вот нам нужно улетать завтра-послезавтра, у меня есть сестра, которая давно живет во Франции. Она взяла нам билеты, забронировала гостиницу, чтобы мы это время провели вместе. Мне звонят и говорят, что во Францию с Юлей поедет Дудаков. Якобы так захотела Юля, но она в этот момент катается на моих глазах. Даже если это так, подойди и скажи мне это в лицо. Почему мне об этом сообщают из федерации? В итоге вместо меня поехал Сергей Викторович. Потом я читаю в комментариях, какая я гадина, что бросила Юлю. И сразу после приезда с Гран-при она озвучила, что уходит к Урманову. Юля принесла мне в кабинет букет и сказала спасибо за все. Сразу после этого я открываю СМИ, и там огромное интервью Урманова, где он построил план работы на год вперед. Серьезно? Так быстро?

«

Также она резко высказалась о тех, кто писал ее спортсменкам, что им нужно сменить тренера.

«Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Юле Липницкой, Жене Медведевой везде писали, меняй тренера, надо менять тренера, тренер тебя засолил. Кто писал? Мудаки», — добавила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе
Юлия Липницкая
5
1
Читайте также
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тутберидзе: «За землю для своего катка пришлось судиться»

Тутберидзе рассказала, что думает о покинувших ее группу спортсменах
Новости
RSS RSS
Все новости