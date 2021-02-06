Тутберидзе поделилась эмоциями от первого дня соревнований на Кубке Первого канала

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от командного турнира по фигурному катанию Кубок Первого канала.

Камила Валиева из команды Алины Загитовой выиграла короткую программу, набрав 90,25 балла. Анна Щербакова стала второй — 82,89 балла. Тройку замкнула также представительница Загитовой Дарья Усачева — 80,84 балла.

После итогам дня команда Загитовой вырвала победу у команды Медведевой, уступая по ходу дня в трех из четырех видах (931,41 против 912,92).

«Вместе исполняем все элементы, вместе набираем скорость, поднимаемся, держимся, выезжаем.

Это командные соревнования, и мы будем довольны, когда вся команда хорошо откатается. У нас все-таки сегодня были промахи. В другой команде Маечка Хромых сегодня все выполнила, там был один дедакш обидный.

Это еще и смотр нервов в преддверии Олимпийских игр, умения такого командного единения», — рассказала Тутберидзе в эфире Первого канала.