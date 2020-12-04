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Тутберидзе ответила Лайшеву, который «отправил» ее на дистанционку

16:36
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер Этери Тутберидзе в сторис в Instagram ответила генеральному директору школы «Самбо-70» Ренату Лайшеву, который сообщил, что она «простудилась и ушла на дистанционку».

«Всем привет, уважаемый Ренат Алексеевым, мы здоровы, чувствуем себя, вроде, хорошо. Симптомов простудных заболеваний нет, спасибо вам огромное за заботу, мы на своем рабочем месте», — сказала Тутберидзе в компании помощников Данила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря. Ранее стало известно, что московский этап из-за коронавируса пропустят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Дмитрий Алиев.

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