Тутберидзе ответила Лайшеву, который «отправил» ее на дистанционку

Тренер Этери Тутберидзе в сторис в Instagram ответила генеральному директору школы «Самбо-70» Ренату Лайшеву, который сообщил, что она «простудилась и ушла на дистанционку».

«Всем привет, уважаемый Ренат Алексеевым, мы здоровы, чувствуем себя, вроде, хорошо. Симптомов простудных заболеваний нет, спасибо вам огромное за заботу, мы на своем рабочем месте», — сказала Тутберидзе в компании помощников Данила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря. Ранее стало известно, что московский этап из-за коронавируса пропустят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Дмитрий Алиев.