Тутберидзе и Буре награждены орденом Александра Невского

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, консул совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре награждены орденом Александра Невского, сообщается в Указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также орденом награжден вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Тутберидзе, Буре и Славский удостоены наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).