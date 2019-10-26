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Туктамышеву пригласили в региональный КВН. В качестве судьи

10:26
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Чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву пригласили быть судьей в КВН на Кубок министра обороны, об этом фигуристка сообщила в своем Instagram.

Туктамышева стала третьей на этапе серии «Гран-при» в США, в следующий раз 22-летняя спортсменка выступит на китайском этапе серии с 8 по 10 ноября.

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