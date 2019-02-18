Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева заявлена на финал Кубка России, сообщает официальный сайт ФФККР. Его результаты повлияют на формирование состава сборной России на чемпионат мира-2019.

Помимо Туктамышевой, в число участников вошли двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, а также Виктория Васильева, Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Леонова, Елизавета Нугуманова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина и Анна Тарусина.

Туктамышева из-за пневмонии пропустила чемпионат России.