Туктамышева и Медведева заявлены на финал Кубка России

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева заявлены на финал Кубка России, сообщает официальный сайт ФФККР. Его результаты повлияют на формирование состава сборной России на чемпионат мира-2019.

Помимо Туктамышевой и Медведевой, в число участников вошли Виктория Васильева, Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Леонова, Елизавета Нугуманова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина и Анна Тарусина.

Туктамышева из-за пневмонии пропустила чемпионат России. Медведева заняла на турнире в Саранске седьмое место. Обе не вошли в число участников чемпионата Европы-2019.