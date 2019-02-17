Туктамышева заявлена на финал Кубка России

Как стало известно "СЭ", чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева заявлена на Кубок России по фигурному катанию в Великом Новгороде. Соревнования одиночниц на этом турнире пойдут 21-22 февраля и должны стать решающими при определении окончательного состава сборной России на чемпионат мира, который пройдет в марте в японской Сайтаме. Официально списки участниц финала Кубка России пока не обнародованы.

Туктамышева пропустила чемпионат страны из-за воспаления легких и считается главной претенденток на путевку в Сайтаму наряду с чемпионкой Европы Софьей Самодурова и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Путевку на ЧМ-2019 в личном противостоянии с Елизаветой в Новгороде будут оспаривать двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова. Кроме того, в финале Кубка России выступят Алена Леонова, Серафима Саханович и другие менее известные фигуристки. (Дмитрий Сомов)

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