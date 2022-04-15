Туктамышева: «Взрослые фигуристы не обязаны следовать инструкциям тренера»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как должны строиться взаимоотношения взрослого фигуриста и его тренера.

— Должен ли спортсмен следовать всем инструкциям тренера?

— Если мы говорим о взрослых фигуристах, я думаю, что нет, потому что они сами знают лучше... Но, конечно, вы должны доверять и слушать своего тренера. Если вы думаете, что что-то не так, вам следует обсудить это с ним, — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она заняла седьмое место на чемпионате России и попала в число запасных на Игры в Пекине.