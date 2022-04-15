«Зайка, какая же красивая». Загитова выложила видео со светящимися ногтями

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в Telegram-канале опубликовала новое видео.

19-летняя девушка на ледовом катке показала свой маникюр — оранжевые ногти светятся в ультрафиолетовом свете.

Болельщики под видеороликом поставили уже почти 200 комментариев.

«Зайка, какая же красивая», — говорится в одном из сообщений.

Напомним, что 12 апреля стало известно, что Загитова, в также другая российская фигуристка, Евгения Медведева подготовили новые номера к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.