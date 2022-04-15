«Зайка, какая же красивая». Загитова выложила видео со светящимися ногтями
Фигуристка Алина Загитова показала видео со светящимися ногтями
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в Telegram-канале опубликовала новое видео.
19-летняя девушка на ледовом катке показала свой маникюр — оранжевые ногти светятся в ультрафиолетовом свете.
Болельщики под видеороликом поставили уже почти 200 комментариев.
«Зайка, какая же красивая», — говорится в одном из сообщений.
Напомним, что 12 апреля стало известно, что Загитова, в также другая российская фигуристка, Евгения Медведева подготовили новые номера к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой.
Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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