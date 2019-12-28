Туктамышева упала с четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она начала прокат с падения с четверного тулупа, затем исполнила тройной аксель со степ-аутом. Далее спортсменка сделала каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной флип с помаркой. Потом фигуристка сделала каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп, каскад тройной лутц+двойной аксель и завершила прыжковый контент тройным риттбергером с ошибкой.

Туктамышева набрала за свой прокат 128, 89 балла и 204, 63 по сумме и занимает промежуточное первое место.

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