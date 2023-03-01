Туктамышева собирается участвовать в турнире по шоу-программам

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева на встрече с фанатами рассказала, что подала заявку на участие в турнире по шоу-программам. По правилам старта чемпионы мира и олимпийские чемпионы допускаются до участия без предварительного отбора. Соревнование пройдет 18 марта во дворце спорта «Мегаспорт».

— Подавали ли Вы заявку на участие в шоу-программах? — спросили Лизу болельщики на фан-встрече.

— Да, подавала, очень ждем итоги!

В субботу и воскресенье, 4-5 марта, Туктамышева примет участие в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. На той же фан-встрече фигуристка ответила, что не уверена, ждать ли четверной в произвольной программе.