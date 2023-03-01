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Сегодня, 01:30

Тарасова: «Изоляция российских спортсменов — сущее зло. Вредительство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российский спорт ждет упадок, если изоляция спортсменов продлится еще несколько лет.

«Изоляция российских спортсменов — сущее зло. Вредительство. Спортсмены должны соревноваться — лучшие с лучшими. Если изоляция продлится еще несколько лет, уровень спорта в стране упадет», — цитирует «РБ Спорт» Тарасову.

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил выступление российских спортсменов под нейтральным флагом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-izolyatsiya-rossijskih-sportsmenov-sushhee-zlo-uroven-sporta-budet-padat/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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