Тарасова: «Изоляция российских спортсменов — сущее зло. Вредительство»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российский спорт ждет упадок, если изоляция спортсменов продлится еще несколько лет.

«Изоляция российских спортсменов — сущее зло. Вредительство. Спортсмены должны соревноваться — лучшие с лучшими. Если изоляция продлится еще несколько лет, уровень спорта в стране упадет», — цитирует «РБ Спорт» Тарасову.

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил выступление российских спортсменов под нейтральным флагом.