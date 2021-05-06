Туктамышева рассказала, с кем она могла бы попробовать выступить в паре

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о возможности выступления в парном катании.

— Могла бы ты представить себя в другом виде — в парах или танцах?

— Представить можно все, но вот соглашаться на это... В «Ледниковом периоде» можно было бы попробовать, но тоже страшно, конечно, с неопытным, начинающим фигуристом вставать в пару. Хотя это интересно, я всегда за новые эксперименты.

— С кем из партнеров покаталась бы?

— Никита Кацалапов — потрясающий фигурист. Я считаю, что он один из лучших танцоров вообще. Но в танцах очень сложно, совсем другой вид, мне кажется. А из пар Макс Траньков — один из лучших парников. С Максом мы даже некоторые поддержки делали на шоу, поэтому мне с ним не так страшно, — сказала Туктамышева в интервью на YouTube канале «СЭ».

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы.