«У вас все хорошо?» Попова ответила подписчику, который обвинил ее во лжи
6 мая 2021, 19:32
Чемпионка Универсиады-2019, Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, опубликовала новую фотографию в своем Instagram.
Один из подписчиков написал под ее постом:
«Здравствуйте. Слушайте меня внимательно. Думаю, то, что вы сказали про фигурное катание, — абсолютное вранье. Не хотелось бы, чтобы все менялось в угоду повесточки. Убежден, что фигурное катание будет загублено из-за «сильных и уверенных» женщин».
Попова написала в ответ: «У вас все хорошо?»
Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. В феврале 2020 года фигуритска объявила о завершении спортивной карьеры.
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