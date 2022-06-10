Туктамышева рассказала о мотивации продолжать карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о мотивации продолжать карьеру.

«У меня на самом деле не возникало сомнений на этот счет, — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР. — Я хочу выучить еще четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные».

Также она отметила, что хочет выучить четверные не для того, чтобы что-то доказать другим.

«Мне как спортсмену хочется выжать из своего тела максимум, все, на что я способна. По моей физиологии и технике освоить другие четверные возможно. И мне хочется выучить их не для того, чтобы что-то доказать другим. Хочу доказать себе, что я это могу, что я сделала эти четверные в своем возрасте. Для меня это будет моя небольшая победа.

А по поводу соревнований... Если честно, то сейчас я совершенно не скучаю по соревнованиям. Мне нравится спокойный рабочий процесс. После олимпийского сезона я себя отпустила, дала себе морально выдохнуть. И это межсезонье было не таким как в прошлые годы. Когда уезжаешь на отдых, но все время думаешь о музыке, новых программах, что все нужно сделать просто супер и по максимуму».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.