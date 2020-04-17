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Туктамышева рассказала, кто ее любимый герой в «Гарри Поттере»

17:44
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала своего любимого героя в «Гарри Поттере».

«Ребята, я поняла, кто мой любимчик в «Гарри Поттере», — сказала фигуристка на видео в stories своего Instagram. — Это, несомненно, Долгопупc. Такой он милый! Я просто не могу. А еще мне очень нравится Северус. Он — огонь, я считаю».

23-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, бронзовый призер чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/liza_tuktik/

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