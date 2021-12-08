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Туктамышева рассказала, как выбирала программы для олимпийского сезона

11:38
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как выбирала программы для олимпийского сезона.

— Ты сама четко понимала, какие программы хочешь, и постановщики помогали тебе это реализовать. Верно?

— Да, это был первый год, когда я в принципе знала, что хочу в олимпийский сезон, какие именно программы. До этого я тоже примерно понимала, и было много разных вариантов. Но в этот раз не было сомнений, поэтому было даже попроще с выбором.

Когда выбор простой, получаются самые очевидные программы. Когда какие-то вещи складываются и даются легко, значит, все правильно.

Напомним, 2 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала «Гран-при». Соревнования были отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового штамма коронавируса.

В 2022 году с 4 по 20 февраля состоится Олимпиада в Пекине.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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