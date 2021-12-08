Иван Островский рассказал, почему у Косторной проблемы с тройным акселем

Российский тренер и фигурист, ведущий YouTube-канала о технике прыжков Иван Островский в интервью «СЭ» разобрал тройной аксель Алены Косторной.

— Я бы выделил Косторную, которая прыгает вроде как суперклассный тройной аксель. Я в нем вижу конкретные склонности к ошибкам. Победителей не судят, ты выехала — молодец. Умудрился фигурист как-то компенсировать отклонения от условно идеальной техники — красавчик. Но у нее очень крутая дуга захода и сваливается опорная нога, это конкретно видно. Вот этот эксклюзивный зигзагообразный заход, скорее всего, был конкретно придуман под нее. При прыжке нужно правильно распределить вес, у нее степ-ауты именно из-за свала опорной ноги, который этот заход пытается компенсировать.

Аксель Валиевой, например, совсем другой. Она его прыгает сильно ровнее, у нее нет проблемы с равновесием опорной ноги. А акселевая группа прыжков — аксель, сальхов, тулуп — в этом смысле особенно сложна. В ней идет перенос веса с левой ноги на правую в воздухе.

На мой взгляд, Косторная прыгает аксель неидеально по технике. Но исполнение у нее хорошее — на скорости, высоко. Но я бы не хотел, чтобы юные фигуристы делали его так. Как Валиева — да. Потому что техника Алены порождает риск ошибки. Чуть не та скорость — и все, мимо.

— Если аксель не получался у Плющенко, но лучше получился у Тутберидзе, значит, она лучше понимает технику?

— Тренер — профессия, которая включает в себя много других. У Плющенко не хватало подхода. Сами девочки про это и говорили — перешли обратно, потому что не можем себя заставить. Я подписан на Instagram его школы — и видно, он использует более лояльный способ работы, ребенок должен понимать, с ним надо разговаривать как с личностью. Потому что он со своим тренером примерно так и работал. Не думаю, что профессор Мишин кричал на Плющенко.

Полностью интервью с Иваном Островским читайте здесь.