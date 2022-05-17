Туктамышева рассказала, как относится к ледовым шоу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к ледовым шоу.

«Шоу — это своя невероятная атмосфера. Наслаждаются участники и зрители. Художественный свет, костюмы, новые номера и много-много общения и шуток за кулисами. До встречи в новом сезоне!» — написала Туктамышева в соцсетях.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.