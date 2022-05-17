Жулин заявил, что Синицина и Кацалапов еще не начали подготовку новых программ

Тренер Александр Жулин заявил, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов еще не возобновляли тренировки.

«Мы сейчас все отдыхаем, думаем о том, как отдохнуть. Дальше видно будет», — приводит слова Жулина о постановке новых программ ТАСС.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.