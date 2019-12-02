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Туктамышева претендует на звание фигуристки с лучшим костюмом и самой зрелищной программой

08:43
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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева номинирована в премии «ISU Skating Awards» в категориях «лучший костюм» и «самая зрелищная программа», сообщает пресс-служба организации.

Шорт-лист из трех претендентов будет определен в результате голосования, которое завершится 10 февраля. Церемония вручения наград состоится на закрытии чемпионата мира-2020, который пройдет с 16 по 22 марта.

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