Туктамышева претендует на звание фигуристки с лучшим костюмом и самой зрелищной программой

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева номинирована в премии «ISU Skating Awards» в категориях «лучший костюм» и «самая зрелищная программа», сообщает пресс-служба организации.

Шорт-лист из трех претендентов будет определен в результате голосования, которое завершится 10 февраля. Церемония вручения наград состоится на закрытии чемпионата мира-2020, который пройдет с 16 по 22 марта.