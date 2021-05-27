Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения. 27 мая город празднует свое 318-летие.

«Я благодарна судьбе, что являюсь жителем одного из самых красивых городов мира. С днем рождения, Петербург!» - написала Туктамышева в Instagram.

Санкт-Петербург был основан в 1703 году.

24-летняя Туктамышева в сезоне-2020/21 завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. 14 мая стало известно, что фигуристка попала в состав сборной России на следующий сезон.