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Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения

18:37
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения. 27 мая город празднует свое 318-летие.

«Я благодарна судьбе, что являюсь жителем одного из самых красивых городов мира. С днем рождения, Петербург!» - написала Туктамышева в Instagram.

 

 

Санкт-Петербург был основан в 1703 году.

24-летняя Туктамышева в сезоне-2020/21 завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. 14 мая стало известно, что фигуристка попала в состав сборной России на следующий сезон.

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