В группу Алексея Мишина перешел российский фигурист-одиночник

Как стало известно «СЭ», российский фигурист-одиночник Матвей Ветлугин продолжит карьеру в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Переход де-факто уже состоялся.

17-летний Ветлугин — фигурист сборной России последних лет, в минувшем сезоне выиграл два этапа юниорского Кубка России, но пропустил вторую часть сезона из-за травмы. Он победитель первенства Москвы 2019 и 2020 года, а на первенстве России 2019 года в старшем возрасте занял второе место. До нынешнего сезона выступал за школу «Москвич».

В списках сборной России Ветлугин впервые появился еще в 2014 году, когда ему было 10 лет.

Помимо Ветлугина в группе одиночников Мишина тренируются Михаил Коляда, Евгений Семененко, Андрей Лазукин и Глеб Лутфуллин.

(Дмитрий Кузнецов)