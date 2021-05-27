Тарасова заявила, что Медведева и Загитова не смогут попасть в сборную России на Олимпиаду в Пекине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможности Евгении Медведевой и Алины Загитовой попасть на Олимпиаду в Пекине.

«Отбираются фигуристы, выступая на соревнованиях. С первых этапов Гран-при надо набирать очки, и лучшие попадают на чемпионаты мира и Европы, на Олимпиаду.

Могут ли Медведева и Загитова в нынешней ситуации попасть сборную? Нет, не могут. Им ведь надо столько соревнований пройти, занять там первые места, чтобы завоевать путевку на главные турниры. А у них теряются баллы, падает рейтинг», —приводит слова Тарасовой «Газета.Ru».

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Загитова стала чемпионкой. 18-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2018. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной в минувшем сезоне, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины.

14 мая стало известно, что фигуристки не попали в состав сборной России на сезон 2021/2022. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.