Туктамышева показала, как исполняет новую дорожку шагов
22:31
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео, на котором исполняет дорожку шагов. Хореографом она отметила бывшего французского фигуристка Флорана Амодьо.
«Часть дорожки шагов», — написала Туктамышева в Instagram.
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.
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