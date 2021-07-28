Туктамышева показала, как исполняет новую дорожку шагов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео, на котором исполняет дорожку шагов. Хореографом она отметила бывшего французского фигуристка Флорана Амодьо.

«Часть дорожки шагов», — написала Туктамышева в Instagram.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.