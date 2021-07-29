Медведева: «Мое сердце свободно, но сообщения в директ «Пойдем погуляем» не интересуют»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей личной жизни.

«Подходят ли поклонники, даже когда обедаю в ресторане? Я в такие моменты отказываю. Надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы. Если я с набитым ртом, ко мне не нужно подходить фотографироваться. Это работает и в другую сторону — я сама не буду подходить к человеку, который жует еду. А когда я иду по улице в наушниках или с друзьями общаюсь — да, пожалуйста. Я запросто остановлюсь, сфотографируюсь, пообщаюсь. Свободно ли мое сердце? Сердце свободно, но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ «Пойдем погуляем». Такое для меня неприемлемо. Так что извиняюсь заранее», — приводит Teleprogramma.pro слова Медведевой.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады в фигурном катании.