Медведева: «Мое сердце свободно, но сообщения в директ «Пойдем погуляем» не интересуют»
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей личной жизни.
«Подходят ли поклонники, даже когда обедаю в ресторане? Я в такие моменты отказываю. Надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы. Если я с набитым ртом, ко мне не нужно подходить фотографироваться. Это работает и в другую сторону — я сама не буду подходить к человеку, который жует еду. А когда я иду по улице в наушниках или с друзьями общаюсь — да, пожалуйста. Я запросто остановлюсь, сфотографируюсь, пообщаюсь. Свободно ли мое сердце? Сердце свободно, но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ «Пойдем погуляем». Такое для меня неприемлемо. Так что извиняюсь заранее», — приводит Teleprogramma.pro слова Медведевой.
Медведева является двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады в фигурном катании.
Дополнительная информация:
https://teleprogramma.pro/stars/interview/1928129-evgeniya-medvedeva-moe-serdce-svobodno-no-pisat-mne-lichnye-soobshcheniya-u612/
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