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3 марта, 20:00

Загитова — о третьем месте на Кубке Первого канала: «Ребята сделали то, что от них зависело»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала третье место своей команды на Кубке Первого канала-2024.

«Да, ребята пошли с очень хорошей самоотдачей с первого дня, видно, что все были очень заряжены на борьбу, на победу. Хочу поблагодарить ребят за то, что они выложились на максимум. Сделали то, что от них зависело. Также хочу поблагодарить команду соперников за то, что действительно навязали очень серьезную борьбу. С победой Аню, со вторым местом Лизу! Спасибо большое ребятам за такой праздник, это действительно делает фигурное катание в топе мира», — сказала Загитова.

Команда Загитовой на турнире заняла третье место и выиграла 7 миллионов рублей. Победителем турнира стала команда Анны Щербаковой, третью строчку заняла команда Елизаветы Туктамышевой.

Фигурное катание
Алина Загитова
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