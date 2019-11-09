Туктамышева осталась довольна прокатом произвольной программы в Китае

Россиянка Елизавета Туктамышева осталась довольна исполнением произвольной программы на этапе «Гран-при» в китайском Чунцине.

22-летняя фигуристка набрала 143,53 балла за прокат произвольной программы, по итогам двух программ она заняла третье место (209,10 балла). Победительницей этапа стала 15-летняя Анна Щербакова (226,04 балла).

— Сегодня довольна собой, выходила более раскованной, хорошо, что все так сложилось, — цитирует ТАСС Туктамышеву. — Единственная помарка была на лутце, потому что я очень хотела его сделать идеально, высоко прыгнула и немножко расслабилась в конце от того ощущения, что было в полете настолько комфортно. Никогда нельзя допускать таких ошибок, но в целом все равно довольна.

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