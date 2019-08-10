Гран-при Китая по фигурному катанию: расписание и трансляции

Четвертый этап Гран-при-2019/20 — теперь в Азии.

Серия «Гран-при» переехала в Китай. С 8 по 10 ноября соревнования проводит Чунцин.

Первый этап серии три недели назад принял американский Лас-Вегас, второй прошел в канадской Келоуне, а третий — в предыдущий уик-энд во французском Гренобле.

Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, заключена в женском одиночном катании. Россиянки претендуют на победы на всех этапах «Гран-при».

На Skate America первой стала Анна Щербакова (сборную также представляли Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова), на Skate Canada — установившая два мировых рекорда Александра Трусова (вместе с ней выступали Евгения Медведева и Серафима Саханович, среди конкуренток была японка Рика Кихира), на Internationaux de France — Алена Косторная (второй стала Алина Загитова, также сборную представляла Мария Сотскова).

На Cup of China выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.

Расписание Гран-при Китая (время московское)

8 ноября, пятница

10:25 Танцы. Ритм-танец

12:05 Женщины. Короткая программа

14:00 Мужчины. Короткая программа

15:55 Пары. Короткая программа

9 ноября, суббота

09:25 Танцы. Произвольный танец

11:25 Женщины. Произвольная программа

13:40 Мужчины. Произвольная программа

15:55 Пары. Произвольная программа

10 ноября, воскресенье

09:25 Показательные выступления

Состав сборной России на Cup of China

женщины — Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

мужчины — Андрей Лазукин, Роман Савосин

cпортивные пары — Алиса Ефимова/Александр Коровин

танцы на льду — Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин

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