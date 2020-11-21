Туктамышева — о победе на «Гран-при России»: «Ожидала другого. Как обычно»
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при России».
Туктамышева чисто исполнила все элементы программы, кроме второго тройного акселя, и заняла первое место, обыграв Александру Трусову и Алену Косторную из академии Евгения Плющенко.
— Как вы себя чувствуете?
— Прекрасно! Давно уже не выигрывала ничего.
— Несколько нервозным было ожидание результатов?
— Не нервозным, потому что я знала, что сделала все, что на сегодняшний день могла. А это уже десерт, то что я смогла победить. Поэтому все спокойно. Нет. Я в шоке.
— Не ожидали победы?
— Я не видела просто, как Алена откатала и ожидала... Другого. Как обычно.
— Она откатала хорошо, но вы были лучшей. Как будете отмечать?
— По поводу еды я спокойно отношусь, ничего такого не планирую. Хочу просто насладиться моментом. Очень надеюсь, что этот старт предаст мне воодушевления работать дальше и показать еще лучше результат на следующих соревнованиях. Сейчас хочется просто отдыхать. (Рустам Имамов)
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