Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при России».

Туктамышева чисто исполнила все элементы программы, кроме второго тройного акселя, и заняла первое место, обыграв Александру Трусову и Алену Косторную из академии Евгения Плющенко.

— Как вы себя чувствуете?

— Прекрасно! Давно уже не выигрывала ничего.

— Несколько нервозным было ожидание результатов?

— Не нервозным, потому что я знала, что сделала все, что на сегодняшний день могла. А это уже десерт, то что я смогла победить. Поэтому все спокойно. Нет. Я в шоке.

— Не ожидали победы?

— Я не видела просто, как Алена откатала и ожидала... Другого. Как обычно.

— Она откатала хорошо, но вы были лучшей. Как будете отмечать?

— По поводу еды я спокойно отношусь, ничего такого не планирую. Хочу просто насладиться моментом. Очень надеюсь, что этот старт предаст мне воодушевления работать дальше и показать еще лучше результат на следующих соревнованиях. Сейчас хочется просто отдыхать. (Рустам Имамов)