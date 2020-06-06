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Туктамышева неудачно приземлилась при попытке исполнить четверной сальхов

21:38
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева неудачно попыталась исполнить четверной сальхов во время тренировки.

«Никогда не прыгайте на свежезалитый лед», — написала Туктамышева в видео, опубликованном в TikTok.

@liza.tuktik

Никогда не прыгайте на свежезалитый лёд ##мокраяжопа

? Get You The Moon — Kina

Это второй четверной прыжок, который чемпионка мира и Европы-2015 пытается освоить. Ранее она исполняла четверной тулуп на тренировках. На соревнованиях она его сделала один раз — в произвольной программе на чемпионате России, но упала.

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