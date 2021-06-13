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Туктамышева начала тренировки на сборе в Куршевеле

22:32
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Фигуристы группы Алексея Мишина начали тренировочный сбор во французском Куршевеле. Фотографиями со сбора поделилась чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

«Как прекрасно выбраться в деревню, подальше от бесконечных дел», — написала Туктамышева в сторис Instagram.

Публикация от Olivier Braj (@obrajon)

Также россиянка провела совместную тренировку с бельгийской фигуристкой Луной Хендрикс.

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