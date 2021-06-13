Туктамышева начала тренировки на сборе в Куршевеле
22:32
Фигуристы группы Алексея Мишина начали тренировочный сбор во французском Куршевеле. Фотографиями со сбора поделилась чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
«Как прекрасно выбраться в деревню, подальше от бесконечных дел», — написала Туктамышева в сторис Instagram.
Также россиянка провела совместную тренировку с бельгийской фигуристкой Луной Хендрикс.
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