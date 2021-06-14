Туктамышева сфотографировалась на фоне гор в Куршевеле

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram опубликовала новую фотографию со сборов в Куршевеле. На снимке девушка позирует на фоне гор.

«Куда только не заберешься, чтобы насладиться красотой», — подписала фигуристка фото.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании и обладательница серебряной медали ЧМ 2021 года.