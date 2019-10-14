Туктамышева на руках у Сергея Мозгова. Этого вы точно не ожидали

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду Бетина Попова поделилась в своем Instagram фотографией на которой ее партнер Сергей Мозгов держит на руках Елизавету Туктамышеву, а сама Попова стоит перед ними на коленях.

— Встаю на колени только перед этими ребятами, фас ! — написала Попова.

— Этот пост создан специально для ваших гневных комментариев. Давайте, покажите свое негодование.

Мозгов продолжил тему, написав к этому посту шутливый комментарий: — Ты отдалилась от партнера! — Не общаешься с ним, не поддерживаешь его. Он зовет тебя проводить весело совместно время, а ты ему всегда отказываешь! Называешь вечно тупым! Ты изменилась... Такое чувство, что тебя кто-то украл, как цыгане лошадь у моего деда.

Попова и Мозгов стали на Finlandia Trophy третьими в соревнованиях танцевальных дуэтов, а Туктамышева второй среди женщин-одиночниц.