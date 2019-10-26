Трусова выступит после Медведевой, но прямо перед Кихирой в произвольной программе на «Гран-при» в Канаде

Произвольную программу женщин на канадском этапе «Гран-при» согласно жребию будет закрывать японка Рика Кихира, лидирующая после короткой программы.

Александра Трусова, занимающая третью позицию после короткой программы, выйдет на лед прямо перед Кихирой — 27 октября в 00.33 по московскому времени. Евгения Медведева, ставшая шестой после первого дня соревнований, выступит второй в сильнейшей разминке — также 27 октября в 00.09 по московскому времени.

Еще одна российская фигуристка Серафима Саханович представит свою произвольную программу в 23.38 по московскому времени.