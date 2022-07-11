«Любовь». Трусова выложила фото с Кондратюком
Трусова выложила милое фото с Кондратюком
Российская фигуристка опубликовала совместное фото с Марком Кондратюком.
Спортсмены сфотографировались на фоне горного пейзажа.
Марк Кондратюк и Александра Трусова.
Из личного архива
Пара перестала скрывать отношения в мае 2022 года.
Подписчики отреагировали на публикацию фигуристки:
«Самые милые»,
«Любовь»,
«Зайки»,
«Милашки».
На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, а Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире.
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