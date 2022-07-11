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Сегодня, 14:48

«Любовь». Трусова выложила фото с Кондратюком

Трусова выложила милое фото с Кондратюком
Читать «СЭ» в
Марк Кондратюк и Александра Трусова.
Фото Из личного архива, «СЭ»
Марк Кондратюк и Александра Трусова.
Фото Из личного архива
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Российская фигуристка опубликовала совместное фото с Марком Кондратюком.

Спортсмены сфотографировались на фоне горного пейзажа.

Марк Кондратюк и Александра Трусова. Фото Из личного архива
Марк Кондратюк и Александра Трусова.
Из личного архива

Пара перестала скрывать отношения в мае 2022 года.

Подписчики отреагировали на публикацию фигуристки:

«Самые милые»,

«Любовь»,

«Зайки»,

«Милашки».

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, а Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире.

Александра Трусова
Марк Кондратюк
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