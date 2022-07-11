«Любовь». Трусова выложила фото с Кондратюком

Российская фигуристка опубликовала совместное фото с Марком Кондратюком.

Спортсмены сфотографировались на фоне горного пейзажа.

Марк Кондратюк и Александра Трусова. Из личного архива

Пара перестала скрывать отношения в мае 2022 года.

Подписчики отреагировали на публикацию фигуристки:

«Самые милые»,

«Любовь»,

«Зайки»,

«Милашки».

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, а Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире.