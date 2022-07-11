Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:53

Лайшев прокомментировал исключение Петренко из Украинской федерации фигурного катания

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на исключение из Украинской федерации вице-президента организации Виктора Петренко после его участия в шоу Татьяны Навки.

«Их действия — это бессилие и злоба. Они не знают, что делать, и от своей слабости и безысходности националисты уже отравили жизнь всему миру. Правда на нашей стороне. Это понимает все больше и больше людей в мире, которые будут соглашаться с нашей позицией. Мы объективно правы», — сказал Лайшев Metaratings.ru.

Петренко является олимпийским чемпионом Олимпиады 1992 года в мужском одиночном катании.

Также он становился чемпионом мира (1992) и трехкратным чемпионом Европы (1990, 1991, 1994).

Источник: https://metaratings.ru/news/layshev-prokommentiroval-isklyuchenie-petrenko-iz-ukrainskoy-federatsii-figurnogo-kataniya-1309576/
Ренат Лайшев
Татьяна Навка
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Любовь». Трусова выложила фото с Кондратюком

Фигуристка Боброва рассказала о работе тренером
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости