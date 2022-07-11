Лайшев прокомментировал исключение Петренко из Украинской федерации фигурного катания

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на исключение из Украинской федерации вице-президента организации Виктора Петренко после его участия в шоу Татьяны Навки.

«Их действия — это бессилие и злоба. Они не знают, что делать, и от своей слабости и безысходности националисты уже отравили жизнь всему миру. Правда на нашей стороне. Это понимает все больше и больше людей в мире, которые будут соглашаться с нашей позицией. Мы объективно правы», — сказал Лайшев Metaratings.ru.

Петренко является олимпийским чемпионом Олимпиады 1992 года в мужском одиночном катании.

Также он становился чемпионом мира (1992) и трехкратным чемпионом Европы (1990, 1991, 1994).