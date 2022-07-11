Роднина об исключении Петренко из Украинской федерации: «Это даже цирком назвать нельзя!»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на исключение из украинской федерации фигурного катания олимпийского чемпиона 1992 года по фигурному катанию Виктора Петренко.

«Он там последний раз, по-моему, был в 1994 году, так что они могут исключать все, что угодно. Он давно живет в Америке, с 1994 года работает тренером. Федерация просто напомнила о себе, что такая организация есть. Это уже смешно. Даже цирком уже назвать нельзя», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее НОК Украины выступил с осуждением выступления Петренко на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).