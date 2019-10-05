Трусова выиграла произвольную программу и обошла Загитову на турнире в Японии

Команда Европы в составе которой были олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Александра Трусова стала победителем коммерческого предсезонного турнира Japan Open. На турнире спортсмены исполняли только произвольные программы.

Трусова набрала за произвольную программу 160,53 балла, Загитова — 154,41 балла. Олимпийская чемпионка опередила японку Рику Кихиру почти на 10 баллов.

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