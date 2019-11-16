Трусова выиграла «Гран-при России», Медведева — вторая
Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золото на этапе «Гран-при» в Москве. 15-летняя спортсменка дважды упала во время произвольной программы: на четверном сальхове и каскаде «тройной лутц + тройной риттбергер». Трусова набрала 234,47 балла в сумме и вышла в финал «Гран-при» (она завоевала золото на канадском этапе серии).
Еще одна российская фигуристка Евгения Медведева стала второй (225,76). Третье место заняла американка Мэрайя Белл (205,67).
Видео проката Медведевой в произвольной программе
Видео проката Трусовой в произвольной программе
Фигурное катание
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок «Ростелекома»
Женщины
Произвольная программа
1. Александра Трусова (Россия) — 160,26
2. Евгения Медведева (Россия) — 148,83
3. Мэрайя Белл (США) — 138,56
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 129,33
5. Юхана Йокои (Япония) — 126,17
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 123,76
Итог
1. Александра Трусова (Россия) — 234,47
2. Евгения Медведева (Россия) — 225,76
3. Мэрайя Белл (США) — 205,67
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 192,42
5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 187,77
6. Юхана Йокои (Япония) — 182,68
Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры