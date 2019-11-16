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Трусова выиграла «Гран-при России», Медведева — вторая

19:20
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Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золото на этапе «Гран-при» в Москве. 15-летняя спортсменка дважды упала во время произвольной программы: на четверном сальхове и каскаде «тройной лутц + тройной риттбергер». Трусова набрала 234,47 балла в сумме и вышла в финал «Гран-при» (она завоевала золото на канадском этапе серии).

Еще одна российская фигуристка Евгения Медведева стала второй (225,76). Третье место заняла американка Мэрайя Белл (205,67).

Видео проката Медведевой в произвольной программе

Видео проката Трусовой в произвольной программе

Фигурное катание

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок «Ростелекома»

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) — 160,26

2. Евгения Медведева (Россия) — 148,83

3. Мэрайя Белл (США) — 138,56

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 129,33

5. Юхана Йокои (Япония) — 126,17

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 123,76

Итог

1. Александра Трусова (Россия) — 234,47

2. Евгения Медведева (Россия) — 225,76

3. Мэрайя Белл (США) — 205,67

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 192,42

5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 187,77

6. Юхана Йокои (Япония) — 182,68

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

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