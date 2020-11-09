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Трусова с двумя падениями исполнила произвольную программу на этапе Кубка России

19:34
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова дважды упала в произвольной программе на этапе Кубка России в Казани.

Она исполнила четверной сальхов, четверной лутц, затем упала с четверного тулупа, сделала двойной аксель, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, упала с каскада тройной лутц+двойной риттбергер и завершила прыжковый контент каскадом тройной лутц+тройной тулуп.

Трусова набрала балла 171,21 (248,63 в сумме) и занимает промежуточное первое место.

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