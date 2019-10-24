Трусова рассказала, когда ждать пятерной прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как ей даются сложные прыжки. По ее словам, нужно прыгнуть все четверные.

— Четверные для меня это нестрашно. На один оборот больше, чем тройной. Мне страшней на горках кататься, — сказала Трусова Первому каналу. - Бывает, что вообще не получается. Бывает, получается хорошо. Расстраиваюсь, если не получается, на следующий день все хорошо. Нейтан Чен нравится, потому что он учит новые четверные и выкатывает их очень много в одной программе. Хочу с ним прыгнуть какой-нибудь четверной. Лутц или тулуп.

Когда ждать пятерной? Сначала нужно прыгнуть все четверные и быть физически готовой. Пока мне не разрешают. Сама — нет, на удочке хотя бы. Тройной аксель по-другому прыгается, с переднего хода. По-другому поворачиваться надо. Мне легче зубцовые прыжки. Ставишь ногу — и выталкивает лед.