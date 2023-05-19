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Сегодня, 03:11

Трусова: «Папа с детства давал мне деньги за победы и призовые места»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что отец ее с детства мотивировал деньгами на успешные выступления.

«Папа с детства давал мне деньги за победы и призовые места, поэтому я копила на то, что хотела. Когда я была совсем маленькая, мы были в Египте, а там много магазинов с игрушечными верблюдами. Я просила одного, который поет. Папа сказал, что у нас уже есть такой. На что я ответила: «Он у меня уже не поет», — приводит Sport24 слова Трусовой.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-05-18-figuristka-trusova-papa-s-detstva-daval-mne-dengi-za-pobedy-i-prizovyye-mesta
Фигурное катание
Александра Трусова
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