Трусова поздравила жениха Игнатова с днем рождения

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова поздравила своего жениха Макара Игнатова с днем рождения. В пятницу, 21 июня, фигуристу исполнилось 24 года.

«С днем рождения. Спасибо за то, что ты есть! Я тебя очень люблю!» — написала спортсменка.

Игнатов сделал предложение Трусовой на прошлой неделе. В понедельник, 17 июня, Игнатов опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»