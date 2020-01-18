Трусова показала, кто охраняет ее медали

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала свои медали. Фигуристка опубликовала милое фото в своем Instagram.

Трусова — бронзовый призер финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер чемпионата России (2020), также она двукратная чемпионка мира среди юниоров, победитель и серебряный призер финалов юниорского «Гран-при».

Фигуристка примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в австрийском Граце с 22 по 26 января.