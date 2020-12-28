Трусова поблагодарила Плющенко за совместную работу

Фигуристка Александра Трусова, занявшая третье место на прошедшем чемпионате России в Челябинске, поблагодарила тренеров и болельщиков.

«Чемпионат России позади, а Новый год впереди! Хочу сказать спасибо моим тренерам Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову и Сергею Андреевичу Алексееву за их работу и терпение. Всем, кто заботился и помогал мне готовиться к этому старту, начиная от здоровья и заканчивая костюмами для выступлений.

Огромное спасибо моим болельщикам за их поддержку и веру в меня, за Вашу любовь, независящую от того, получилось у меня сегодня или нет. Я чувствую, что Вы рядом, узнаю Вас в толпе. И, конечно, спасибо моей семье и друзьям, они окружают меня теплом и уютом.

С наступающим Новым годом!" - написала Трусова.

Напомним, что первые два места на чемпионате России заняли Анна Щербакова и Камила Валиева, выступающие в группе Этери Тутберидзе.